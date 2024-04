Siri non capisce quasi mai: i rumor dicono che con iOS 18 diventerà 'magica', sarà vero?

Non c’è solo l’accordo tra Apple e Shutterstock tra le novità fronte AI di questo 2024. Su queste pagine infatti a più riprese abbiamo parlato dei lavori in corso a Cupertino per rendere gli OS quanto più smart possibili, ed a quanto pare anche Siri è destinata ad essere abbracciare dalla rivoluzione.

L’appuntamento da cerchiare sul calendario è quello del 10 Giugno 2024, quando Apple aprirà la WWDC 2024 dove saranno svelate le principali novità software che vedranno la luce nei mesi successivi.

Tra gli ambiti che saranno toccati dall’IA ci sarà anche Siri, lo storico assistente vocale introdotto da Apple nel 2011 con iPhone 4s ma che è spesso stato oggetto di critiche per le sue capacità limitate. Capacità che però saranno espanse per renderla a tutti gli effetti un ChatGPT o Copilot, made in Apple.

Un rapporto pubblicato da Windows Central infatti riferisce che Apple starebbe lavorando ad un modello linguistico di grandi dimensioni chiamato Reference Resolution As Language Modeling (ReALM) che dovrebbe consentire a Siri di comprendere il contesto delle conversazioni ma anche i contenuti visualizzati sullo schermo. Anche i ricercatori di recente hanno pubblicato un documento di ricerca in cui sottolineano come Apple voglia utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare Siri. Il modello più piccolo dovrebbe raggiungere gli stessi risultati di GPT-4 di OpenAi, m

