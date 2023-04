Siri non piace nemmeno ai dipendenti Apple: l'assistente deriso per le poche funzioni

Alcuni rapporti pubblicati sul web tempo fa si soffermavano sugli sforzi che vuole mettere in campo Apple nel campo dell’IA. Oggi, un lungo articolo di The Information parla del clima particolare che si è creato tra i dipendenti Apple intorno all’assistente vocale Siri.

Il rapporto, protetto da paywall, spiega che gli ex dipendenti Apple che hanno lavorato a ricerche sull’intelligenza artificiale ed apprendimento automatico ritengono che la mancanza di ambizione e la disfunzione organizzativa abbiano frenato gli sforzi di Siri e dei piani legati all’IA dell’azienda.

Proprio su Siri è particolare ciò che si dice: a quanto pare l’assistente è “ampiamente deriso” all’interno di Apple per le poche funzionalità ed i miglioramenti minimi registrati nel corso degli anni. In particolare, nel 2018 il team che lavorava su Siri si era “trasformato in un pasticcio, con faide interne tra leader senior e accese discussioni sulla direzione dell’assistente” che evidentemente non hanno portato a nulla di buono.

Molti dipendenti che facevano parte di questo team hanno lasciato in quanto troppo lento con le decisioni e troppo cauto nei confronti delle nuove tecnologie, inclusi i modelli multimodali di grandi dimensioni che ora tutte le Big Tech stanno cercando di imitare dopo l’incredibile successo ottenuto da ChatGPT.

Nel 2019 il team di Siri ha cercato di riscrivere da zero l’assistente vocale con un progetto noto internamente come “Blackbird”, le cui demo hanno suscitato entusiasmo tra i dipendenti Apple grazie alla migliorata reattività e le risposte più utili.

Tuttavia, anche questo si è scontrato con due dirigenti che cercavano di spingere “Siri X” e spostare l’elaborazione di Siri in locale per motivi di privacy. Centinaia di dipendenti che lavoravano su Blackbird sono stati spostati su Siri X, uccidendo quindi il piano più ambizioso che sicuramente avrebbe migliorato Siri.

Il rapporto si intreccia anche con l’imminente Apple AR: a quanto pare il gruppo che ha lavorato sul visore sarebbe rimasto deluso dalle demo fornite dal team riguardante il controllo dell'headset tramite Siri, al punto che è sarebbe anche stata presa in considerazione l’idea di creare un modo alternativo.

Molti degli ingegneri che hanno aiutato Apple a migliorare la ricerca hanno lasciato la società per concentrarsi su modelli di linguaggio multimodali di grandi dimensioni che sono alla base di ChatGPT. A nulla sarebbe servita l’opera di convincimento di Tim Cook.