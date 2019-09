Siri potrà parlare con noi di salute su iOS 15, secondo un report

iOS 13 deve ancora uscire, ma già si parla di iOS 15. Sì, iOS 15, saltando a piè pari iOS 14. Sembra infatti che Apple stia già programmando il suo futuro nel lungo periodo, visto che i giornalisti del The Guardian sostengono di essere riusciti a ottenere della documentazione interna dell'azienda di Cupertino che descrive scenari legati al 2021.

Questo dovrebbe essere infatti l'anno in cui Apple rilascerà iOS 15, sempre stando al "famoso" documento interno ottenuto dal Guardian. Il report non entra troppo nel dettaglio, ma spiega che i piani di Apple sarebbero quelli di "potenziare" Siri nella quindicesima versione del sistema operativo mobile montato dagli iPhone. In particolare, l'assistente vocale dovrebbe diventare in grado di sostenere conversazioni sul tema della salute con l'utente, probabilmente rispondendo a domande legate a problemi fisici o mentali.

D'altronde, la società di Cupertino sta puntando da tempo sul tema della salute con i suoi dispositivi. Basti pensare, ad esempio, all'app Salute, che viene preinstallata sugli iPhone e consente appunto di gestire i dati sanitari. Stando al The Guardian, all'interno del documento si leggerebbero anche dei possibili metodi per trattare come si deve il tema del femminismo. L'obiettivo è chiaramente quello di evitare che Siri possa essere "di parte" sui vari argomenti.