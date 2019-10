Siri presto sarà in grado di inviare di default i messaggi tramite Whatsapp

Una nuova indiscrezioni rilanciata da Bloomberg sostiene che Apple, tramite un aggiornamento software che sarà rilasciato nel corso dell'anno, consentirà a Siri di utilizzare applicazioni di messaggistica di terze parti e non solo iMessage. L'obiettivo finale è di espandere la funzione anche al comparto della telefonia.

Allo stato attuale, se si dice a Siri di inviare un messaggio, l'assistente procederà ad utilizzare automaticamente iMessage; in caso contrario bisogna menzionare esplicitamente Whatsapp o l'applicazione di messaggistica desiderata.

In futuro Siri apprenderà il servizio più utilizzato per contattare ogni persona presente nella rubrica, e lo utilizzerà automaticamente per inviare messaggi o chiamarlo. Se ad esempio chiamiamo una persona sempre su Skype e gli inviamo messaggi tramite Telegram, l'assistente personale di iOS lo capirà e quando pronunceremo la frase si avvarrà in automatico dei due servizi, senza che gli utenti debbano specificarlo.

Una decisione di questo tipo potrebbe non solo espandere le funzionalità di Siri, che a questo punto diventerebbe anche più intelligente, ma potrebbe evitare ad Apple anche eventuali cause legali da parte degli sviluppatori.

Apple ha già messo in campo alcune contromisure per consentire a Siri di funzionare meglio con le applicazioni musicali di terze parti. Lampante è l'esempio dell'ultima beta di Spotify, che consente di riprodurre brani, album e playlist senza menzionare esplicitamente la piattaforma di streaming.