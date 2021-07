Siri 'protagonista' dei festeggiamenti dell'Italia. Chiesa: 'chiama mamma'

Anche Siri di Apple è stato protagonista dei festeggiamenti dell'Italia per la vittoria di Euro 2020. In queste ore sta circolando in rete un filmato, ovviamente immediatamente diventato virale, con protagonista Federico Chiesa, uno dei migliori della compagine azzurra, e Siri.

Il giovane calciatore della Nazionale e della Juventus, infatti, è stato ripreso mentre chiedeva a Siri di chiamare la mamma. Come si può vedere dal filmato presente in calce, Chiesa rivolgendosi all'assistente vocale dell'iPhone pronuncia il comando "chiama mamma".

Dopo la vittoria ai rigori sono stati tanti i calciatori che si sono lanciati in videochiamate alla famiglia o dirette sui social per far vivere ai tifosi le emozioni dal campo della capitale inglese.

Italia-Inghilterra è stata vista da 20,6 milioni di spettatori, che si sono radunati davanti alla TV per seguire la finalissima di Euro 2020. In tutte le città italiane si è festeggiato fino a tarda notte il successo che mancava da oltre 50 anni. Anche Amazon ha celebrato la vittoria dell'Italia, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook che ovviamente è diventato immediatamente virale sui social in quanto mostra il cambio di indirizzo di consegna del trofeo, che è passato dall'Inghilterra all'Italia. Google invece ha dedicato un Doodle ai campioni.