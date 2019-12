Siri ha salvato uno studente che era finito nel fiume con la sua macchina

Recentemente sono saliti agli onori delle cronache diversi casi in cui Apple Watch ha salvato la vita a delle persone. Ebbene, oggi arriva la notizia che anche Siri, l'assistente vocale di Apple, è riuscita a fare altrettanto.

In particolare, stando a quanto riportato da 9to5Mac, un diciottenne statunitense era alla guida della sua auto quando ha colpito accidentalmente un mucchio di ghiaccio. Questo ha fatto "scivolare" la Jeep del ragazzo dentro al fiume presente lì vicino. "Ho girato a destra e da lì tutto è diventato sfocato. Non sapevo dove stavo andando e non sapevo cosa fare. Nella mia testa stavo pensando solamente 'Morirò'", ha dichiarato il ragazzo coinvolto.

Una volta resosi conto di essere finito dentro al fiume, il giovane non riusciva più a trovare il suo smartphone per chiamare i soccorsi, ma sapeva che era lì da qualche parte. Il ragazzo è quindi riuscito a rimanere a galla e ad utilizzare Siri per effettuare la chiamata al 911. L'assistente vocale di Apple è stato in grado di contattare rapidamente i soccorsi, condividendo la posizione del ragazzo e consentendo al giovane di salvarsi appena in tempo.

Stando alle fonti, qualche minuto in più sarebbe risultato fatale per il ragazzo, visto che il livello dell'acqua presente all'interno dell'abitacolo della vettura stava aumentando. Insomma, Siri è stata di fondamentale importanza per i soccorsi.