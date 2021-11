Siri: uno strano bug impedisce all'assistente vocale di fare lo spelling di 'cane'

Sono ormai passati diversi mesi dall'ultimo aggiornamento di ampio respiro per l'assistente vocale di Apple: lo scorso update di Siri infatti risale a fine marzo, e ha introdotto la voce maschile come alternativa a quella classica femminile utilizzata dal programma. In questi mesi, però, Siri ha perso terreno rispetto a Google Assistant e Alexa.

Le due assistenti vocali di Google e di Amazon, infatti, hanno ricevuto continui update e hanno superato Siri in termini di capacità di risposta ai bisogni dell'utente. Tuttavia, negli ultimi giorni, le cose sembrano essersi fatte persino peggiori, perché Siri ha smesso di effettuare correttamente lo spelling delle parole: per esempio, PhoneArena riporta che, chiedendo al programma lo spelling di "Empire", esso avrebbe risposto "E-M-P-I-R-E-T-N-N-O-R-M-A-L".

Allo stesso modo, lo spelling di "Dog" è diventato "D-O-G-T-N-N-O-R-M-A-L". La stringa TN NORMAL dovrebbe essere legata allo status "mentale" di Siri, cioè dovrebbe esse una stringa di codice usata da Apple per verificare il corretto funzionamento dell'assistente vocale dopo ogni operazione, e non è chiaro perché Siri abbia deciso di trascriverla nello spelling insieme alle parole richieste.

Si tratta sicuramente di un bug minore e piuttosto bizzarro, che Apple ha risolto nel giro di poche ore. Inoltre, ancora più particolare è il fatto che l'aggiunta di TN NORMAL allo spelling avveniva solo con alcune parole, come "Dog", mentre con "Cat" essa non si verificava. La conclusione può dunque essere una sola: Siri è un'amante dei gatti, ma non apprezza i cani. Intanto, qualche mese fa Apple ha presentato la donna dietro alla voce di Siri.