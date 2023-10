In Siria una cometa potrebbe aver accelerato l'avvento dell'agricoltura

L'agricoltura in Siria potrebbe essere iniziata in modo piuttosto drammatico 12.800 anni fa. Secondo un nuovo studio, infatti, l’esplosione di una cometa in atmosfera avrebbe causato significativi cambiamenti ambientali, obbligando gli abitanti del villaggio preistorico di Abu Hureyra a cambiare stile di vita.

Prima dell'impatto, gli abitanti di Abu Hureyra si nutrivano principalmente di legumi selvatici, cereali selvatici e frutta. Tuttavia, dopo l'evento, la loro dieta si è spostata verso specie coltivate. Negli strati di terreno che corrispondono al passaggio all'agricoltura, i ricercatori hanno trovato alte concentrazioni di platino, nanodiamanti e minuscole sferule metalliche che si sarebbero potute formare solo a temperature estremamente elevate.

Questi risultati suggeriscono che l'avvento dell’agricoltura in questa regione sia stato anticipato dalle condizioni climatiche estreme che sono seguite all'evento cosmico.

Non ci sono segni di un cratere, perciò gli scienziati ritengono che la cometa sia esplosa in aria, spruzzando vetro fuso sui primi edifici del villaggio, sugli utensili e molto probabilmente anche sulle persone.

Il nuovo studio è in accordo con la teoria dell’impatto cosmico del Dryas recente, che prevede che un impatto cosmico abbia provocato un raffreddamento anomalo della Terra quasi 13.000 anni fa. I sostenitori di questa teoria, finora ancora mai confermata, ritengono che questo evento abbia causato l'estinzione di molte specie di grandi animali e al crollo di alcune culture umane.