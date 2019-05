Una sismologa ha riassunto il cambiamento climatico in un video musicale

Del tema del cambiamento climatico abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ma per molti continua ad essere un tema distante e surreale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione, uno scienziato ha trasformato tutti i punti salienti del tema in un video musicale, che vi proponiamo in apertura.

Il corto, battezzato "In Nomine Terra Calens", è stato creato dalla sismologa Lucy Jones, che ha trasformato i dati sulle temperature dal 1880 ad oggi in musica per illustrare la velocità con cui il mondo si sta riscaldando.

Jones è uno dei nomi più popolari dell'ambiente, avendo trascorsi gli ultimi decenni della sua vita professionale a studiare i terremoti per il Geological Survey degli Stati Uniti, ma evidentemente è anche una musicista di talento.

In questo nuovo progetto combina la sua passione per la musica barocca (a quanto pare è molto abile a suonare la viola) con la scienza.

In un post scritto sul proprio blog, Jones afferma che "a volte sento i dati" e sottolinea che "trovo terrificante questi grafici e faccio fatica a capire perchè così tante persone li accettino senza paura".

A livello musicale, nel corto lo strumento suona una costante melodia battezzata cantus firmus, mentre gli altri suonano melodie indipendenti per accompagnarla. "Ho deciso di provare ad utilizzare tutti i dati climatici come cantus firmus e creare una canzone per la Terra" ha specificato.

Di recente abbiamo a lungo parlato del cambiamento climatico, anche grazie a Greta Thunberg ed i livelli record di CO2.