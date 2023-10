I sismometri lunari lo confermano: la Luna si sta rimpicciolendo

Come ben sappiamo, la Luna si sta lentamente allontanando dalla Terra, apparendo sempre più piccola nei nostri cieli. Nell'arco di milioni di anni non ci saranno più eclissi di Sole, ma non solo a causa di questo motivo; a quanto pare infatti, il nostro satellite si sta anche restringendo su se stesso.

Ebbene sì, sembra effettivamente che la Luna si stia restringendo, causando al contempo delle scosse sismiche rilevabili.

Dopo aver scoperto la causa delle recenti scosse lunari registrate dal rover indiano, le nuove analisi provengono in realtà da dei sismometri ben diversi. Stiamo infatti parlando di alcuni rilevatori portati sul satellite dagli Stati Uniti, durante il programma Apollo. I dati sismici da essi raccolti hanno insegnato molto agli scienziati dell'epoca, a partire dalla struttura interna della Luna, che contiene un nucleo largo circa 500 chilometri.

Ma ancor più importante, gli studi recenti - compiuti grazie ad un nuovo algoritmo - hanno permesso ai ricercatori di localizzare l'epicentro di 28 terremoti di superficie, avvenuti tra il 1969 e il 1977, otto dei quali entro 30 chilometri di distanza.

"Riteniamo che queste otto scosse siano state prodotte da scivolamenti di faglie, quando la superficie lunare veniva compressa dalle forze mareali, indicando che i sismometri di Apollo hanno registrato la contrazione della Luna e un'attività tettonica ancora presente," ha spiegato lo scienziato Thomas Watters.

I dati non lasciano dubbi, il nostro satellite si sta raffreddando e restringendo, e gli scienziati intendono ora indagare questo fenomeno ancora più a fondo, con la speranza di inviare nuovi sismometri in futuro.