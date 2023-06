Trovato un nuovo sistema binario multiplanetario simile a 'Tatooine'

Per la seconda volta in assoluto, gli astronomi hanno trovato molteplici pianeti - soprannominati "Mondi Tatooine" - in orbita intorno ad una coppia di stelle. La nuova scoperta è un'ulteriore prova che questi sistemi stellari fantascientifici sono più comuni di quanto credevamo.

I mondi Tatooine sono più propriamente detti pianeti circumbinari, e si tratta di esopianeti che si trovano in un sistema stellare binario. Proprio come in Star Wars, un osservatore sulla superficie di un mondo del genere vedrebbe due soli nel cielo e, possibilmente, due tramonti.

Il primo pianeta circumbinario, chiamato Kepler-16b, è stato scoperto nel 2011 e da allora gli astronomi sono riusciti a trovarne più di 14. Questa però è solo la seconda volta che osserviamo più di un pianeta in un sistema binario.

Nel nuovo studio, pubblicato su Nature Astronomy, gli scienziati hanno focalizzato i loro telescopi verso BEBOP-1, un sistema a circa 1000 anni luce da noi. Nel loro tentativo di approfondire la ricerca sull'esopianeta BEBOP-1b, ne hanno trovato un altro: BEBOP-1c, che ora è ufficialmente il quindicesimo mondo Tatooine.

Per molto tempo gli scienziati credevano che i corpi celesti in orbita intorno a due stelle nello stesso sistema fossero estremamente rari, a causa della complessità gravitazionale delle loro orbite. Ma il recente afflusso di scoperte sta dimostrando che queste configurazioni potrebbero essere persino comuni nella galassia.

Il team di ricercatori continuerà ora le osservazioni di BEBOP-1, per scoprire di più sulla formazione dei pianeti circumbinari. Esiste anche la possibilità che il sistema ospiti ulteriori mondi e il team spera di poter utilizzare le grandi capacità del telescopio spaziale James Webb per continuare le indagini in futuro.