Questo sistema creerà un evento che accade 1 volta su 10 miliardi nella galassia

Di eventi rari e unici nell'Universo ce ne sono davvero a bizzeffe. Tuttavia recentemente dei ricercatori hanno trovato traccia di una possibile collisione esplosiva nota come kilonova, un fenomeno così raro che si stima ci siano solo dieci sistemi binari nella nostra intera galassia in grado di produrne uno.

La pubblicazione è stata presentata sulla prestigiosa rivista Nature. "Sappiamo che la Via Lattea contiene almeno 100 miliardi di stelle e probabilmente centinaia di miliardi in più. È possibile osservare essenzialmente un sistema su dieci miliardi", ha dichiarato l'astronomo e coautore dello studio André-Nicolas Chené. "Prima del nostro studio, la stima era che solo uno o due di questi sistemi dovessero esistere in una galassia a spirale come la Via Lattea."

Chiamato CPD-29 2176, il sistema è formato da una stella massiccia che orbita attorno a una stella di neutroni; questi corpi celesti sono vittime della gravità l'uno dell'altro. La stella di neutroni esercita un'attrazione gravitazionale quasi quanto un buco nero e con il tempo spoglierà lentamente la stella massiccia fino a farla diventare - a sua volta - un'altra stella di neutroni.

Alla fine, questi due "cadaveri stellari" si scontreranno, dando vita a una potentissima kilonova. "Per un bel po' di tempo, gli astronomi hanno speculato sulle condizioni esatte che potrebbero eventualmente portare a una kilonova", continua Chené. Non preparate i pop corn, perché secondo gli astronomi ci vorrà almeno un altro milione di anni prima che la stella compagna collassi in una seconda stella di neutroni, e da lì, altri milioni di anni prima che le due stelle si scontrino.