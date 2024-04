Con questo sistema Dolby sorround in OFFERTA farai tremare tutto il palazzo

Logitech Z906 5.1 Sistema di Altoparlanti Audio Dolby Surround ha un Certificato THX, sistema Dolby e DTS, ‎Potenza da 1000 Watt. Oggi puoi farlo tuo a un prezzo scontato di soli 245,99 euro. Potenzia il suono di TV, lettore Blu-ray/DVD, DVR, Xbox, Playstation, Nintendo, iPod, ‎impianto stereo, smartphone e tutto quanto vuoi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le Casse cablate Logitech 5.1 Surround Sound Speakers integrate in questo sistema vantano una ‎potenza di 1000 Watt di picco/500 Watt RMS, per un audio ricco, bassi profondi. Ti restituirà un suono dettagliatissimo, come fossi al cinema. Anche il gaming non ti sembrerà più lo stesso.

L’impianto stereo 5.1 ‎vanta la certificazione THX per offrirti un'esperienza di ‎riproduzione di film e musica di qualità ‎professionale con suoni ricchi di dettagli anche quando ascolti un concerto live. Il suono è progettato ‎per decodificare colonne sonore Dolby Digital e DTS.

Personalizza il suono con la console di ‎controllo e ‎il telecomando wireless per regolare il suono surround, i livelli ‎del volume di ogni altoparlante satellite, subwoofer e ‎altro.

Ricordiamo dunque l'offerta: con il 5% di sconto paghi 245,99 euro.

