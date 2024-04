Questo sistema idraulico risale al Medioevo ma sembra fatto oggi

Nell'anno 711, il generale Tariq ibn Ziyad, incaricato dall'Umayyade Al-Walid I, varca le acque verso l'Europa con un esercito di 6000 uomini, segnando l'inizio di una presenza islamica che durerà oltre otto secoli. Un'eredità indimenticabile di quel tempo è senza dubbio l'Alhambra grazie anche al suo straordinario sistema idraulico.

Quest'opera, frutto di decenni di lavori e di una spesa ingente, rappresentava ben più di una meraviglia tecnica; era l'espressione tangibile del potere e della ricchezza dei suoi committenti. La rete idraulica, con la sua abilità nel trasportare l'acqua dalle vette della Sierra Nevada fino alla regale dimora, non solo garantiva la sopravvivenza del palazzo e dei suoi giardini in un contesto altrimenti arido, ma si poneva anche come emblema del progresso e dell'avanzamento culturale raggiunto sotto il dominio islamico.

Il cuore pulsante di questo sistema erano i giardini dell'Alhambra, dove l'acqua era utilizzata per creare un paradiso terrestre di verde rigoglioso, alimentando fontane e stagni che riflettevano la maestosità del palazzo. Ogni goccia d'acqua, canalizzata attraverso questa rete, contribuiva a mantenere il microclima ideale, mitigando il caldo afoso tipico delle estati andaluse e garantendo un raccolto costante dalle terre coltivate.

Ma l'acquedotto non era solo un mezzo per soddisfare necessità pratiche; era anche un simbolo di prestigio, una dimostrazione di forza e ingegnosità che stupiva visitatori e dignitari. Attraverso quest'opera, i Nasridi lanciavano un messaggio chiaro: il loro regno era un crogiolo di cultura, tecnologia e arte, capace di sfidare i limiti dell'ingegneria e dell'estetica del tempo.

In definitiva, l'Alhambra e il suo sistema idraulico stanno a testimoniare non solo la grandezza di un'epoca e di un popolo, ma anche la capacità dell'uomo di armonizzare le necessità pratiche con l'aspirazione alla bellezza. Di opere così nel corso dei secoli ce ne sono state diverse: come l'acquedotto di Costantinopoli, o il più moderno acquedotto di Veluwemeer.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su