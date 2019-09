Il sistema di navigazione europeo Galileo è arrivato su un miliardo di smartphone

L'European GNSS Agency tramite un comunicato ha annunciato che il sistema di navigazione Galileo ha finalmente raggiunto un miliardo di utenti smartphone a livello mondiale. Il dato si basa sul numero di cellulari che utilizzano Galileo venduti in tutto il globo, ma il numero effettivo di utenti sarebbe molto più grande.

Nel rapporto GSC osserva che ad oggi il 95% delle aziende che producono chip per smartphone che includono sistemi di navigazione satellitare si appoggiano su componenti in grado di accedere ai dati di Galileo. Secondo le proiezioni in possesso dei gestori, il dato aumenterà ad 1,8 miliardi di unità nel 2019 e 2,7 miliardi nel 2029.

La maggior parte dei ricevitori hanno un costo inferiore ai 5 Euro, ma il 90% del segmento è destinato agli smartphone e soprattutto i dispositivi indossabili, il cui giro d'affari è aumentato vertiginosamente nel corso degli ultimi anni.

La Commissaria Europea per il Mercato Interno, Elzbeta Bienkoska, ha osservato che "Galileo offre servizi di sincronizzazione e navigazione di qualità elevata ad un miliardo di utenti di smartphone a livello mondiale. Il tutto è possibile grazie all'impegno dell'Unione Europea che ha sviluppato il sistema di navigazione più preciso al mondo".

E' infatti innegabile che l'impatto di Galileo sulla quotidianità sia stato importante ed oggi sempre più servizi di ricerca ed emergenza si affidano alla sua precisione, che è passata dai 10km precedenti agli attuali 5km.

Il traguardo è stato raggiunto al netto dei malfunzionamenti dello scorso Luglio.