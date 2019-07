Il sistema operativo di Huawei sarà più veloce di Android e macOS, parola del CEO

Si torna a parlare del sistema operativo proprietario di Huawei, nonostante la pace con Donald Trump. L'amministratore delegato del colosso cinese, Ren Zhengfei, di recente ha discusso delle potenzialità dell'OS, soffermandosi principalmente sulle prestazioni.

Nel corso di un'intervista rilasciata per la rivista francese Le Point, Zhengfei ha affermato che HongMeng OS sarà in grado di girare su switch di rete, router, data center e smartphone, in maniera simile a Google Fuchsia.

Per quanto riguarda la velocità, Ren sostiene che l'OS probabilmente sarà più veloce di Android di Google, ma anche di macOS di Apple. Quest'ultimo confronto lascia presagire che le intenzioni a lungo termine della società cinese sono di portarlo anche su laptop e PC fissi.

Le dichiarazioni arrivano a qualche giorno dall'annuncio della HDC 2019, la Huawei Developers Conference, che si terrà dal 9 all'11 Agosto a Songshan Lake, in Dongguan. Secondo molti, il sistema operativo potrebbe essere presentato proprio durante la conferenza, probabilmente nel keynote di apertura. Il fondatore della società però non ha diffuso alcuna indicazione a riguardo.

Indiscrezioni sulla velocità di HongMeng erano già emerse in passato, quando alcuni rapporti avevano affermato che potrebbe essere il 60% più veloce di Android. Nelle scorse settimane abbiamo appreso che anche Oppo e Xiaomi potrebbero usare HongMeng.