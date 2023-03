Quale sistema operativo installare su un vecchio PC? Non c'è solo Linux

Dopo aver passato in rassegna le migliori alternative al Play Store per Android, ci allontaniamo per un secondo dallo smartphone per scoprire cosa installare al posto di Windows su un PC più datato, come per esempio un vecchio notebook.

Quando si pensa al classico "muletto" l'associazione con Linux è quasi spontanea. Tra le numerose distribuzioni del popolare sistema operativo col pinguino, però, scegliere a caso potrebbe non essere un'ottima idea.

Districarsi tra le varie alternative non è semplice se si è digiuni di questo mondo e sicuramente andare alla ricerca di feedback da parte di amici o esperti potrebbe essere una buona idea. Il nostro consiglio è quello di restringere il campo ad alcune delle più semplici e intuitive, soprattutto se siete alle prime armi. I nomi migliori per cominciare sono sicuramente quelli di Ubuntu, che vanta uno dei migliori supporti e una lunga tradizione di sviluppo, e Linux Mint, che dalla sua vanta una community molto attiva e operosa. Entrambi sono sistemi con un'interfaccia grafica semplice e intuitiva e che consente di portare a termine le operazioni del quotidiano con semplicità.

Se vi piace l'avventura, potreste voler dare un'occasione anche a un sistema operativo più "esotico". Stiamo parlando di Chrome Flex, derivato direttamente da ChromeOS e che come quest'ultimo offre un'esperienza molto indirizzata verso il cloud. Tante delle operazioni più avanzate possono essere compiute sia online che offline ma la vera chicca sono probabilmente i requisiti, poiché basta davvero poco per poterlo avviare correttamente (al momento sono diverse centinaia i dispositivi verificati, che potrete controllare nella pagina dedicata). L'installazione è semplice e guidata: basta una chiavetta USB per portarla a termine correttamente. Tuttavia, rispetto a ChromeOS, su Chrome Flex non c'è ancora la possibilità di utilizzare il Play Store, feature ancora esclusiva di una precisa cerchia di device.