Questo è il nuovo sistema operativo 'Made in Russia': è già attivo a Mosca

La cancellazione di Windows in Russia del giugno 2022, avvenuta come sanzione nei confronti di Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina, ha costretto gli sviluppatori del paese a dare vita a un nuovo sistema operativo “Made in Russia”: ecco a voi “M OS”.

Basato su kernel Linux, questo sistema operativo è progettato per essere utilizzato nelle istituzioni educative, ed è stato sviluppato dal Dipartimento di tecnologie dell'informazione della città di Mosca. Si tratta di un team di 25 sviluppatori che ha lavorato sei mesi su un kit di distribuzione già fornito alle scuole della capitale, tra PC, laptop e lavagne interattive.

All’interno del sistema operativo, che si presenta con un design alquanto pulito che assomiglia a un ibrido tra Windows e macOS, troviamo browser come Chromium e Mozilla Firefox, oltre a client di posta elettronica come Mozilla Thunderbird e suite per ufficio come LibreOffice. Il kit di applicazioni open source è già integrato, dunque, e pensato nello specifico per insegnanti e studenti.

Tra i vantaggi chiave sembrano esserci l’interfaccia intuitiva, la stabilità del sistema operativo e un presunto “livello elevato di sicurezza informatica”. Queste informazioni è difficile confermarle essendo un OS comunque destinato a rimanere in Russia; se non altro, si tratta di uno sforzo importante nell’ottica di convertire i computer del paese a un OS nazionale. Il supporto del team della Moscow Electronic School (MES), assieme alle applicazioni preinstallate e ai programmi specializzati per insegnanti e studenti, potrebbe rendere “M OS” una scelta popolare per le scuole di Mosca e non solo.

Soddisfando un’altra curiosità, ecco come sono le CPU russe di ultima generazione.