Il sistema operativo proprietario di Huawei potrebbe chiamarsi Hongmeng

Spunta la registrazione di un nuovo marchio, Huawei avrebbe depositato il nome "Hongmeng" presso gli uffici preposti della Cina. Si pensa che sia il nome del nuovo sistema operativo, che l'azienda cinese sarebbe pronta ad usare nel caso in cui non si sbloccasse la situazione con Google.

Un sistema operativo a cui Huawei lavora non da giorni, né da mesi. Ma da anni, come ha spiegato del resto lo stesso CEO del brand cinese Richard Yu. Durante una intervista con il tedesco Die Welt aveva detto che l'ipotesi in cui gli Americani avrebbero portato avanti una strategia di terra bruciata, così radicale da escludere l'accesso di Huawei alla licenza Android di Google, non fosse assolutamente fantascientifica. E infatti ci aveva preso.

Parole che aveva pronunciato lo scorso marzo, tempi assolutamente non sospetti per noi e la maggior parte degli osservatori, ma in cui evidentemente l'azienda aveva già avuto il sentore di una minaccia incombente.

Quanto al marchio depositato: Huawei nel dossier consegnato agli uffici brevetti e per la proprietà intellettuale cinesi menziona esplicitamente —tra le tante voci— l'ipotesi che il marchio Hongmeng (che pure ci sembra un po' indigesto per il mercato occidentale) venga usato anche per descrivere un sistema operativo. Per il resto sappiamo davvero poco, se non che il nuovo OS potrebbe arrivare già entro fine 2019.