Quale sistema operativo usa la gamma Huawei P50 in Italia? La spiegazione

In seguito all'annuncio di Huawei P50 Pro e Watch GT Runner in Italia (e ovviamente anche del pieghevole P50 Pocket), è sorto un dubbio a un buon numero di persone. Quale sistema operativo viene utilizzato in ambito smartphone? Risulta importante fare chiarezza sulla questione.

Il dubbio d'altronde può nascere, in quanto in pressoché tutte le comunicazioni ufficiali si fa riferimento esclusivamente alla EMUI 12 e qualcuno aveva pensato alla possibile presenza di HarmonyOS. Ebbene, nel corso dei nostri test relativi a Huawei P50 Pro è emerso che lo smartphone viene rilevato da vari servizi, al momento del login, come montante Android 11. Il motivo è semplice e ce lo siamo fatti spiegare direttamente dall'azienda per completezza d'informazione. Di seguito riportiamo quanto ci ha confermato Huawei.

"La serie P50 utilizza EMUI 12, un nuovo sistema operativo che succede a EMUI 11. Anche se EMUI è stato sviluppato su AOSP (Android Open Source Project, ndr), ha integrato la tecnologia distribuita sviluppata in proprio da Huawei a partire da EMUI 10. Questa tecnologia garantisce una migliore interoperabilità tra i dispositivi e un'esperienza utente di collaborazione multi-device fluida. Gli esempi includono il file system distribuito (OneHop consente agli utenti di utilizzare lo smartphone come una memoria flash esterna per i PC) e Huawei Share, che consente un facile trasferimento di file tra smartphone e PC.

[...] HUAWEI P50 Pro e HUAWEI P50 Pocket vengono lanciati con HMS e EMUI 12, due soluzioni software di lunga data che forniscono agli utenti tutte le app, le mappe e gli strumenti di monitoraggio della salute di cui hanno bisogno utilizzando HMS; così come una suite di funzioni di connettività senza soluzione di continuità tra i dispositivi con EMUI 12.

I wearable, come il nuovo HUAWEI GT Runner [...] così come i tablet Huawei, Huawei Vision e altri smartwatch, continueranno invece a girare su HarmonyOS.

Mentre HarmonyOS sugli smartphone si è dimostrato estremamente popolare in Cina, Huawei ha preso la decisione di includere molte delle sue caratteristiche in EMUI 12, piuttosto che lanciare una piattaforma completamente nuova ai suoi clienti in Europa occidentale. Attualmente, non vi è alcun piano per gli smartphone al di fuori della Cina per l'aggiornamento a HarmonyOS. Huawei sta continuando a costruire la sua robusta offerta HMS per fornire ai clienti tutte le applicazioni, servizi di mappatura e fornitori di pagamenti che vogliono.

Huawei rimane impegnata nella sua partnership a lungo termine con Android e i suoi servizi, e questo non è cambiato. Huawei continuerà a costruire la sua offerta HMS per garantire ai propri clienti tutti i servizi di cui hanno bisogno e che desiderano sui dispositivi HMS".

Per il resto, la nostra prova di Huawei P50 Pro e Watch GT Runner arriverà a breve su queste pagine (proprio tra poche ore), ma prima ci tenevamo a effettuare questa importante precisazione (l'embargo è appena scaduto).