Se fosse nel nostro sistema, questo pianeta apparirebbe 15 volte più luminoso di Venere

All'inizio di quest'anno è stato scoperto un esopianeta, HR 5183b, in orbita attorno a una stella distante 103 anni luce dalla Terra. Il pianeta ha almeno 3 volte la massa di Giove e, dato ancora più interessante, ha un'orbita altamente eccentrica.

Se la sua orbita fosse all'interno del nostro Sistema Solare, questo enorme mondo viaggerebbe più vicino al Sole di Giove, per poi dirigersi verso l'orbita di Nettuno. Dopo la scoperta del corpo celeste, gli astronomi esclusero la presenza di un pianeta simile alla Terra all'interno di questo particolare sistema.

Ma un nuovo studio, condotto dall'astronomo Stephen Kane dell'University of California Riverside, e pubblicato sul The Astronomical Journal il 31 ottobre, suggerisce il contrario. In poche parole, secondo gli autori, il sistema stellare HR 5183 potrebbe avere un pianeta simile alla Terra capace di ospitare la vita.

Quando la sua orbita lo porta in posizione (ogni circa 75 anni) con l'esopianeta simile alla Terra, HR 5183b apparirebbe 15 volte più luminoso di Venere sulla superficie del pianeta "terrestre". Dominando il cielo notturno.

Tuttavia, un gigante gassoso con un'orbita del genere potrebbe essere catastrofico per un sistema solare. Così, il team di Kane ha condotto delle simulazioni. Molti scenari sono risultati apocalittici, ma in alcune zone il pianeta più piccolo e terrestre sembrava essere stabile. Questi risultati non solo aumentano il numero di luoghi in cui potrebbe esistere la vita, ma aumentano il numero di luoghi nell'Universo in cui potrebbero esistere "nostri simili".