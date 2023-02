Questo sistema di propulsione vuole portarci su Nettuno in 1 anno, invece di 12 anni

Se vogliamo diventare una specie capace di muoversi tra i vari sistemi solari, e addirittura galattica, prima dobbiamo essere una specie interplanetaria: ovvero dobbiamo avere la capacità di muoverci tra due pianeti differenti. C'è ancora molta strada da fare, ma il programma NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) sta cercando una soluzione.

Quest'ultimo è un progetto finanziato dall'agenzia spaziale americana che offre una sovvenzione di 175.000 dollari a dei progetti che promettono di essere innovativi. Ve ne abbiamo già parlato quando vi abbiamo spiegato di TitanAir, un vero e proprio idrovolante progettato per Titano, la luna di Saturno.

Attualmente sono stati sovvenzionati 14 progetti del programma, ma il più ambizioso è sicuramente il protagonista della nostra notizia: un'idea chiamata "propulsione a fascio di pellet", una sorta di vela solare capace di trasportare peso fino a una tonnellata e che promette di arrivare fino a Nettuno in 1 anno (la sonda Voyager 2 ne ha impiegati 12 solo per arrivare).

La propulsione a pellet non è l'unica tecnologia di propulsione che sembra offrire grandi risultati, poiché altri due progetti NIAC si rivolgono ai reattori nucleari per trovare modi persuperare la velocità dei razzi convenzionali. Il primo fa parte di una nuova classe di motori a propulsione termica nucleare, un sistema di propulsione a fissione capace (in teoria) di ridurre il viaggio fino a Marte del 25%; l'altro, invece, è il progetto di un motore a razzo a frammento di fissione nucleare molto più efficiente dei motori a razzo.

Tutte e tre queste tecnologie sono ancora all'inizio e la loro riuscita non è garantita... quello che possiamo fare è solo aspettare e sperare.