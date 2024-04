Sistema di raffreddamento Corsair Hydro, lo SCONTO è INCREDIBILE!

Corsair Hydro X Series XD7 RGB ha una Piastra universale con sistema di distribuzione da 360 mm. In questo modo potrai collegare tutti i componenti presenti nel circuito al fine di migliorandone l'aspetto grazie al fattore di forma compatibile praticamente introvabile su altri modelli del genere. Prendila scontata al 35%, pagando così 169,72 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Un'altra caratteristica esclusiva è la Pompa Xylem D5 integrata controllata tramite PWM. Essa assicura un flusso idoneo al mantenimento delle prestazioni.

Produce anche un sistema di colori davvero ammaliante, grazie ai 36 LED RGB integrati regolabili singolarmente, in grado di illuminare il serbatoio con effetti luminosi RGB straordinari e personalizzabili.

Durata prolungata nel tempo garantita, grazie al fatto che sia composta da acrilico trasparente e nylon robusto. In questo modo è in grado di resistere alle alte temperature e agli urti, mettendo al contempo in bella mostra l'illuminazione.

E' compatibile con molti device, grazie ai tre punti di montaggio verticali per radiatori da 120 mm permette di montare il sistema nella parte anteriore.

Porte di riempimento, svuotamento e sensore per la temperatura integrati.

