Sistema raffreddamento Corsair per scheda grafica: prezzo in CADUTA LIBERA

Corsair H100x RGB ELITE è un avanzato Sistema di Raffreddamento per scheda grafica dei seguenti modelli: Intel® LGA 1700, 1200, 115X, 2066, e AMD® AM5/AM4.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Comoda staffa di montaggio modulare senza attrezzi, per un'installazione facile e veloce sui più recenti socket Intel e AMD.

Possibilità di controllare l’illuminazione tramite cavo ARGB da 5 V per scheda madre e possibilità di connettere un controller per l’illuminazione RGB compatibile con la quasi totalità delle configurazioni.

Il software CORSAIR iCUE consente di sfruttarlo appieno con controlli avanzati. Si pensi al monitoraggio del sistema e alla sincronizzazione dell’illuminazione con il proprio ecosistema iCUE (ma va acquistato un controller per l’illuminazione CORSAIR iCUE separatamente).

Prevede un radiatore di raffreddamento da 240 mm e 2 ventole AirGuide da 120 mm serie. Potente flusso d’aria controllato mediante PWM tra 400 e 1.500 giri/min. Ben 8 LED RGB regolabili singolarmente per ogni ventola. Il sistema si compone di una piastra di raffreddamento in rame ottimizzata per lo scambio termico con pasta termoconduttiva pre-applicata.

Ultimo vantaggio il fatto che sia molto silenzioso, grazie al fatto che monti una pompa a bassa rumorosità. Non disdegnando prestazioni elevate.

Oggi puoi fare tuo il sistema di raffreddamento per scheda grafica Corsair con il 14% di sconto, quindi a 104,90 euro.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!