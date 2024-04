Sistema di raffreddamento a liquido per CPU Corsair ad un prezzo BOMBA su Amazon

Ad aggiungersi alle numerose offerte di Amazon troviamo anche un sistema di raffreddamento a liquido per CPU, perfetto per tenere a bada le temperature del processore del vostro PC da gaming emettendo poco rumore.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il prodotto in sconto su Amazon è il Corsair H100x RGB ELITE, un sistema il cui radiatore è accompagnato da due ventole AirGuide da 120mm per un totale di 240mm. Chi ama la personalizzazione estetica sarà felice di sapere che ogni componente del kit è dotata di illuminazione RGB, i cui colori possono essere modificati tramite il software Corsair iCUE.

Per quello che riguarda invece la compatibilità, questo dissipatore include un sistema di montaggio che non richiede attrezzi e permette l'utilizzo sia con socket Intel che AMD: i socket compatibili sono 1700, 1200, 115X, 2066, 2011-3, 2011, AM5 e AM4. Sempre a proposito dell'applicazione, il sistema è provvisto di pasta termica pre-applicata sulla piastra di raffreddamento, così che gli utenti possano installarlo in pochi minuti dopo aver estratto il prodotto dalla confezione.

Al momento è possibile acquistare il prodotto su Amazon con uno sconto del 14%, invece l versione con radiatore da 120mm è in offerta con il 18% di sconto. Non sappiamo quale sia la durata esatta della promozione, ma è molto probabile che termini a breve.

