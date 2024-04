Sistema di Raffreddamento a Liquido Per CPU a un prezzo da brividi!

Cooler Master MasterLiquid Atmos 240 migliora la sinergia di raffreddamento con maggiore pressione dell'acqua e flusso ottimizzato verso il punto caldo della CPU. Dispositivo anche personalizzabile, grazie al coperchio superiore personalizzabile con parti stampate in 3D. Scopri lo sconto del 13%, che cala il prezzo fino a 139,99€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA SF Edge preinstallate 120mm con cuscinetto dinamico Loop (LDB) per prestazioni silenziose (27,2 dBA) e durata migliorata (>160.000 MTTF). Con viti a basso profilo per migliore compatibilità con custodie di piccole dimensioni.

Molto comodo da utilizzare grazie alle dimensioni compatte: il radiatore in alluminio (277 x 119,6 x 27,2 mm) e le ventole PWM offrono un raffreddamento ottimale (70,7 CFM, 2500 RPM) e una pressione dell'aria (3,61 mmH2O). Clip per tubi incluse per una comodissima gestione dei cavi.

Bello anche da vedersi, grazie ai LED ARGB con pompa e ventola per illuminazione personalizzata, sincronizzazione con schede madri RGB o controllo manuale con controller incluso, MasterCTRL o MasterPlus.

Propone nuova interfaccia intuitiva e progettata per un'installazione semplicissima e senza interruzioni con design semplificato delle staffe CPU e confezione separata. Le staffe supportano i socket Intel LGA (1700/1200/1151/1150/1155/1156) e AMD (AM5/AM4).

Dunque un sistema di raffreddamento efficiente ma anche colorito. Oggi puoi farlo tuo con lo sconto del 13%, che cala il prezzo fino a 139,99€.

