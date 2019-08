Il sistema sanitorio è una delle maggiori fonti di emissioni nocive

Jodi Sherman, professore associato di anestesiologia presso la Yale School of Medicine, sostiene che il cambiamento climatico rappresenta un'emergenza sanitaria senza precedenti e il settore sanitario globale sta contribuendo a questa crisi mondiale.

"Dobbiamo agire per ridurre gli sprechi e prevenire l'inquinamento (che uccide circa 1,7 milioni di bambini all'anno), un lavoro fondamentale per proteggere la salute pubblica e migliorare la sicurezza dei pazienti, che è al centro di tutto ciò che facciamo.", ha affermato Sherman.



Insieme ai suoi coautori, ha sviluppato un nuovo approccio per integrare la sostenibilità ambientale, come valutazione, nell'area sanitaria. Valutazione che includa qualità, sicurezza e costi. Il loro piano "green print" per migliorare la sostenibilità coinvolgerebbe i medici e gli amministratori ospedalieri, gli organismi di regolamentazione, i responsabili delle politiche e le industrie legate alla sanità pel minimizzare l'impatto ambientale del settore sanitario.



Il sistema sanitario degli Stati Uniti contribuisce per il 10% delle emissioni di carbonio della nazione e per il 9% di inquinanti atmosferici non serra dannosi. Uno studio, invece, aveva mostrato quanto inquinino 47 navi da crociera. L'inquinamento atmosferico è stato associato a circa 9 milioni di decessi prematuri in tutto il mondo nel 2015, pari al 16% di tutti i decessi. Il tasso di emissioni di gas serra è aumentato del 30% tra il 2006 e il 2016.



Sherman e i suoi coautori sostengono l'applicazione dei principi e degli strumenti della "scienza della sostenibilità", un campo multidisciplinare che affronta complessi problemi che minacciano la terra, al settore sanitario. Questo per esaminare criticamente come l'attuale fornitura di assistenza sanitaria esaurisce le risorse naturali e produce emissioni tossiche che minano la salute pubblica.



"Tutto ciò che facciamo deve tener conto delle considerazioni sulla salute pubblica", ha affermato Sherman. "L'assistenza ai pazienti e la salute pubblica vanno di pari passo. Non possiamo più prendere decisioni sull'assistenza ai pazienti e sulle normative nei silos senza considerare le implicazioni per la salute pubblica."



Il team sostiene la necessità di standard e metriche internazionali per misurare l'energia e l'uso dei materiali e l'impatto ambientale delle strutture e delle pratiche sanitarie. Sollecitano la considerazione degli effetti sulla salute pubblica dell'inquinamento causato dall'attività sanitaria.