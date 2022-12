Il sistema di sicurezza di AirTag funziona: sventato un caso di stalking

Le misure di sicurezza messe in campo da Apple per evitare che gli AirTag possano essere utilizzati per ragioni di stalking funzionano. Un nuovo rapporto proveniente dall’Iowa spiega che un uomo è stato arrestato in quanto ha tentato di utilizzare il localizzatore Bluetooth per stalkerare una donna con cui affermava di essere sposato.

La vittima, però, parlando con gli inquirenti ha spiegato che non aveva una relazione con l’uomo. Secondo quanto riportato dal sito locale Keloland, il 63enne avrebbe posizionato un AirTag sopra la ruota di scorta della vittima in quanto “credeva che la donna lo stesse tradendo”. Quest’ultima però è stata avvisata dal sistema di sicurezza di Apple, che le ha inviato una notifica su iPhone per informarla della presenza di un’AirTag nelle sue vicinanze.

Immediata è scattata la denuncia al dipartimento di polizia di Bettendorf, ma è qui che si è tradito lo stalker. Credendo che la donna avesse una relazione con uno dei poliziotti, si è recato presso la Stazione di Polizia dopo aver visto la posizione tramite l’app Dov’è. Inizialmente però non è stato effettuato l’arresto, ma nei giorni successivi la donna ha ricevuto altri due avvisi da parte di altrettanti AirTag: a questo punto ha portato l’auto in un’officina dove i meccanici hanno scoperto che il dispositivo si trovava sul sottotelaio dell’auto, vicino al pneumatico nei pressi del sedile anteriore, avvolto nella plastica ed in una custodia.

Recuperati, i tre AirTag sono stati portati presso il Dipartimento di Polizia dove il 63enne si è ripresentato. Questa volta però è stato fermato dai militari a cui ha detto che lui e la vittima avevano concordato di incontrarsi nei pressi della stazione. “Nonostante l’uomo abbia detto alla polizia che lui e la vittima erano sposati, i due non hanno mai avuto una relazione e la vittima gli aveva impedito di chiamarla e inviare messaggi” si legge nel documento depositato in tribunale.

La vicenda quindi è diametralmente opposta rispetto a quella che ha visto due donne portare Apple in tribunale per stalking.