Il Sistema Solare potrebbe essere circondato da un colossale tunnel magnetico

Un astronomo dell'Università di Toronto ha proposto un nuovo modello, sicuramente destinato a far discutere, che suggerisce che il nostro Sistema Solare possa essere circondato da un gigantesco tunnel magnetico. In questo caso, sono due le strutture principali che vengono citate nel modello: il North Polar Spur e la Fan Region.

"Se guardassimo in cielo, vedremmo questa struttura simile a un tunnel in quasi tutte le direzioni in cui guardiamo, cioè accadrebbe se avessimo degli occhi in grado di vedere lo spettro radio", ha dichiarato l'astronoma Jennifer West nel comunicato stampa dell'Università. West e il suo team hanno pubblicato un articolo sulle loro scoperte sulla prestigiosa rivista Science (a proposito, ecco il vero aspetto del nostro Sistema Solare).

Per arrivare a queste conclusioni, la scienziati ha creato una simulazione dell'aspetto del cielo radio dalla Terra; qui il team è stato in grado di supporre che le due strutture fossero collegate con filamenti magnetici "simili a una corda". Le strutture - secondo il documento - sono a circa 350 anni luce dal nostro sistema solare e lunghe quasi 1.000 anni luce.

Adesso gli esperti stanno cercando di costruire dei modelli più avanzati per simulare - in un modo ancor più dettagliato - questo presunto tunnel magnetico, così da capire il suo ruolo all'interno della nostra galassia (la Via Lattea potrebbe essere piena di civiltà distrutte). "I campi magnetici non esistono isolatamente. Devono tutti connettersi tra loro", afferma West. "Un passo successivo è capire meglio come questo campo magnetico possa collegarsi ai campi magnetici galattici su larga scala, e ai campi magnetici su scala più piccola del nostro Sole e della Terra".