Intorno al nostro Sistema Solare c'è un 'bagliore spettrale' misterioso

Dopo aver analizzato più di 200.000 immagini catturate dal telescopio spaziale Hubble, che ancora oggi continua ad essere essenziale per l'esplorazione del cosmo, gli astronomi hanno rilevato un residuo di "bagliore spettrale", che sembra contaminare l'oscurità quasi totale del cielo.

Gli scienziati hanno comunicato le loro scoperte su una serie di articoli scientifici pubblicati sulla rivista The Astronomical Journal e The Astronomical Journal Letters. Gli addetti ai lavori spiegano che non c'entra la luce di pianeti, stelle, galassie e polvere interplanetaria e sono certi che il bagliore non provenga da queste fonti.

Questa luce soffusa è estremamente debole, l'equivalente della diffusione della luce di dieci lucciole attraverso il cielo. Si tratta di una vera e propria anomalia che ha incuriosito gli scienziati. Il candidato più probabile, secondo gli astronomi, potrebbe essere una struttura sferica di polvere in agguato nel nostro sistema solare sconosciuta, derivata da comete che cadono all'interno del sistema.

La luce del sole si riflette sulla polvere che la farebbe brillare. Nel 2021, la navicella spaziale New Horizons della NASA ha rilevato un simile eccesso di luce ancora più debole e inspiegabile, ma quel bagliore sembrava provenire da una fonte più distante. "Potrebbe essere un nuovo elemento del contenuto del sistema solare che è stato ipotizzato ma non misurato quantitativamente fino ad ora", spiega Tim Carleton, astronomo dell'Arizona State University (ASU).

Insomma, il motivo di questo "bagliore spettrale" è ancora misterioso, ma staremo a vedere cosa ci diranno gli astronomi in futuro.