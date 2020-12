Nel Sistema Solare esisteva un altro grande asteroide come Cerere

Il passato del nostro Sistema Solare non è stato ancora compreso pienamente degli astronomi, che stanno cercando di scoprirlo, soprattutto grazie alle missioni di ritorno dei campioni (come Chang'e 5 della Cina o Hayabusa 2 del Giappone). Oggi, Cerere è il corpo più grande nella fascia degli asteroidi, ma in passato non sembra essere stato solo.

In un pezzo di meteorite Almahata Sitta (che in arabo significa Stazione sei), un team di ricercatori ha trovato un minerale noto come anfibolo. Quest'ultimo può essere creato solo in un certo intervallo di temperature e pressioni, e con una prolungata e significativa presenza di acqua. Si tratta della prima scoperta di questo tipo in un asteroide.

Ovviamente, le condizioni appena descritte non possono verificarsi sui piccoli corpi del nostro sistema, ma la sua presenza suggerisce che debba essersi formato su un corpo molto grande che è stato poi distrutto. Un corpo celeste del genere avrebbe avuto circa 640-1.800 chilometri, paragonabile a Cerere (che ha un diametro di 950 chilometri).

La composizione di Almahata Sitta è certamente unica, ma potrebbe non essere un'eccezione. Sia l'asteroide Ryugu, visitato dalla sonda giapponese Hayabusa2, sia l'asteroide Bennu, visitato dalla sonda OSIRIS-Rex della NASA, hanno entrambi caratteristiche che suggeriscono un'esposizione prolungata all'acqua.

Insomma, solamente degli studi approfonditi su questi campioni potranno dirci di più su questi incredibili corpi celesti.