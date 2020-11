Il nostro Sistema Solare ha impiegato meno tempo dell'evoluzione dell'uomo per formarsi

Un gruppo di scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) è arrivato a una conclusione davvero particolare: il nostro Sole e il nostro Sistema Solare si sono formati in appena 200.000 anni, stiamo parlando di un tempo davvero "insignificante" su scala cosmica. Questa scoperta è stata condotta grazie a dei meteoriti.

All'interno delle pietre cosmiche gli esperti hanno cercato gli isotopi del molibdeno, un elemento chimico. Osservando altri sistemi stellari che si sono formati in modo simile al nostro, secondo gli astronomi ci vogliono circa 1-2 milioni di anni per la creazione di un "quartiere cosmico". Tuttavia, questo è il primo studio in grado di fornire dei numeri sul nostro Sistema Solare

"Questo lavoro mostra che il collasso che ha portato alla formazione del sistema solare, è avvenuto molto rapidamente, in meno di 200.000 anni. Se ridimensionassimo tutto questo a una durata della vita umana. Un processo rapido", afferma Greg Brennecka, autore principale dell'articolo apparso sulla rivista Science.

Potrebbe sembrare un tempo davvero lungo, ed effettivamente lo è. Tuttavia, su scala cosmica, è davvero una cifra molto ridotta: basti pensare che il genere umano (con l'Homo habilis) ha impiegato non meno di 2 milioni di anni per la sua evoluzione. Il più antico antenato dell'uomo (l'Orrorin tugenensis), invece risale a 6 milioni di anni fa.

Per effettuare la scoperta, il team internazionale ha misurato le composizioni isotopiche del molibdeno prelevate da meteoriti di condrite carboniosa. Queste speciali pietre cosmiche non sono state scelte per caso, poiché si sono formate in un ambiente ad alta temperatura, probabilmente vicino al giovane Sole di un tempo.

Gli esperti, quindi, hanno individuato la fase astronomica della formazione del Sistema Solare. Sicuramente una scoperta che ci farà rivalutare moltissimi aspetti.