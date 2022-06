Un nuovo sistema solare multipianeta è stato scoperto vicinissimo da noi

Un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha scoperto un nuovo sistema solare multipianeta vicinissimo da noi. Quest'ultimo si trova a 10 parsec, circa 33 anni luce di distanza dalla nostra posizione.

In particolare, il sistema è formato da una stella nana M chiamata HD 260655 e due super-Terre. Il primo pianeta, HD 260655 b, orbita attorno alla stella ogni 2,8 giorni ed è circa 1,2 volte più grande del nostro pianeta, ma è circa due volte più massiccio, mentre HD 260655 è più lontano, orbita intorno alla stella in 5,7 giorni, ha una massa di circa tre Terre ed è 1,5 volte più grande.

Questi corpi celesti sono al di fuori della zona abitabile: si stima che il pianeta più interno abbia temperature di 437°C, mentre il pianeta esterno è di circa 287°C (a proposito, qual è il massimo numero di mondi abitabili intorno a una stella?). I pianeti potrebbero non essere abitabili, ma la loro relativa vicinanza a noi, insieme alla luminosità delle loro stelle, consentiranno agli astronomi di studiarli.

"Entrambi i pianeti in questo sistema sono considerati tra i migliori bersagli per lo studio atmosferico a causa della luminosità della loro stella", ha spiegato Michelle Kunimoto, post-dottorato presso il Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT. "C'è un'atmosfera ricca di volatili intorno a questi pianeti? E ci sono segni di acqua o specie a base di carbonio? Questi pianeti sono fantastici banchi di prova per quelle esplorazioni".

A proposito, ecco l'aspetto di un possibile pianeta ipotetico intorno ad Alpha Centauri.