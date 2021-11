É stato trovato un sistema solare con delle orbite planetarie molto strane

Esistono milioni, se non miliardi, di pianeti nel nostro Universo e ne vengono trovati continuamente sempre di più. Ogni scoperta è sempre incredibile e nasconde davvero tantissime sorprese, come il sistema planetario HD 3167 in cui sono presenti tre pianeti... tutti che si comportano in un modo davvero strano.

Tutti e tre sono molto vicini alla loro stella, con orbite che durano solo 23 ore, 8,5 giorni e 29,8 giorni, ma hanno direzioni molto diverse: il primo, HD 3167b, si trova in un'orbita ordinaria strettamente allineata con il piano dell'equatore della stella; il secondo pianeta, HD 3167d, orbita sopra i poli (ha quindi un'orbita polare).

Come mai i due pianeti hanno orbite così strane? Secondo gli autori dello studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics, un oggetto ha spostato le orbite dei due mondi esterni. In alternativa, invece, il "caos di orbite" che è stato avvistato in questo sistema potrebbe essere stato a causa di un incontro ravvicinato con un altro sistema solare, ma è molto difficile da verificare (a proposito, ecco il vero aspetto del nostro sistema solare).

I pianeti del sistema HD3167 sembrano piuttosto ordinari, sono le loro orbite ad essere strane. HD3167c e d sono corpi celesti più piccoli e leggeri di Nettuno (che vengono chiamati anche mini-Nettuno), mentre HD3167b è una "super-Terra", con una massa cinque volte del nostro pianeta (le super Terre possono essere trovate all'interno della galassia).