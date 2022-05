Questo sistema solare con quattro stelle ha affascinato e stupito gli scienziati

Esistono sistemi solari che hanno un Sole al loro centro. Altri che ne hanno tre e altri ancora che ne hanno addirittura quattro. Questo è il caso di HD74438, scoperto dagli scienziati nel 2017. L'unicità non è finita qui, perché gli scienziati credono che una tale configurazione darà vita a un evento unico: un tipo specifico e raro di supernova.

Praticamente in questo sistema solare ci sono due coppie di stelle. Una coppia binaria orbita l'una intorno all'altra ogni 20 giorni circa, mentre l'altra ogni quattro giorni. Ogni coppia orbita l'una intorno all'altra in circa sei anni. Secondo quanto riportano le simulazioni pubblicate sulla rivista Nature Astronomy, il duo binario esterno sta cambiando l'eccentricità di quello interno.

"Una stella come il nostro Sole finirà la sua vita come una piccola stella densa conosciuta come una nana bianca, e la massa delle nane bianche non può superare il cosiddetto limite di Chandrasekhar (circa 1,4 volte la massa del sole)" ha affermato in una dichiarazione la professoressa associata Karen Pollard dell'Università di Canterbury.

"Se lo fa, a causa di eventi di trasferimento di massa o fusione, può collassare e produrre una supernova termonucleare", continua l'esperta. Le supernove termonucleari, note anche come Tipo Ia, tendono ad esplodere con più o meno la stessa luminosità. Sebbene siano un metodo inestimabile per le stime della distanza, i limiti della nostra comprensione influenzano queste misurazioni.