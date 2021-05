Fuori dal nostro Sistema Solare, la sonda Voyager ha ascoltato qualcosa di molto curioso

Vi abbiamo già parlato su queste pagine della sonda Voyager 1, un veicolo spaziale lanciato dalla NASA 44 anni fa ed è attualmente l'oggetto più lontano mai creato dall'uomo. Incredibilmente funziona ancora e riesce a comunicare con noi.

La sonda ha già superato da un pezzo i confini del sistema solare e si trova nel mezzo interstellare(un mix di plasma e di raggi cosmici). Qui i suoi strumenti hanno rilevato il ronzio costante del gas interstellare, secondo quanto viene riportato da uno studio condotto dalla Cornell University e pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

"È molto debole e monotono, perché è in una larghezza di banda di frequenza stretta", ha dichiarato Stella Koch Ocker, una studentessa di dottorato in astronomia della Cornell. "Stiamo rilevando il debole e persistente ronzio del gas interstellare". Grazie a questa scoperta, gli scienziati potranno capire l'interazione del mezzo interstellare con il vento solare.

"Il mezzo interstellare è come una pioggia tranquilla o delicata", ha dichiarato l'autore senior dello studio James Cordes. "Nel caso di un'esplosione solare, è come rilevare un'esplosione di fulmini in un temporale e poi torna una pioggia leggera". Il mezzo interstellare, infatti, è pieno di "rumori" provocati da fonti molto diverse: la rotazione della nostra galassia, le supernovae dell'Universo circostante e perfino dalle esplosioni del nostro Sole.

Le eruzioni solari causano onde d’urto che si propagano attraverso lo spazio. Quest'ultime, successivamente, si infrangono anche sulla Voyager 1, che riesce a rivelare importanti indizi sulla densità del mezzo interstellare. "Indipendentemente da quello che sta facendo il Sole, la Voyager sta restituendo i dettagli. L'imbarcazione ci sta dicendo: 'Questa è la densità in cui sto nuotando proprio ora", afferma infine il ricercatore della Cornell, Shami Chatterjee.