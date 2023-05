Questa sistema stellare vicino a noi, uguale al nostro, è la chiave per la vita aliena

Tau Ceti è una stella nana gialla che si trova nella costellazione della Balena a soli 11,9 anni luce da noi. Il tipo di astro al centro è una sorpresa per gli scienziati, che affermano che ci sono sicuramente possibilità di trovare qualche forma di vita intorno ai pianeti che orbitano il corpo celeste principale.

Tau Ceti è una stella di sequenza principale di tipo G, molto simile al nostro sole, con circa nove miliardi di anni di vita (il Sole ne ha 4,5 miliardi). Gli astronomi hanno rivelato almeno quattro pianeti potenzialmente abitabili nel sistema, con altri in attesa di essere scoperti. I primi due, scoperti nel 2012, hanno 4,3 e 6,6 volte la massa della Terra, ma orbitano molto vicino alla stella in soli 13,9 e 35,4 giorni.

Nel 2017, invece, sono stati scoperti altri due pianeti - 1,7 e 1,8 volte la massa della Terra - e orbitano a distanze rispettivamente di 0,55 e 0,75 unità astronomiche (AU) dalla stella. I due pianeti interni sono probabilmente troppo caldi per sostenere la vita, ma i due esterni si trovano nella zona abitabile del loro sistema, dove le temperature sono giuste per l'esistenza di acqua liquida sulla loro superficie.

Ovviamente la sola "zona abitabile" non basta, poiché è essenziale un'atmosfera e molto altro ancora, ma è sicuramente un "punto" in più in questa impresa sulla ricerca della vita. Purtroppo, però, in questo caso c'è un problema difficile da superare: la distanza di questo sistema stellare rende impossibile - per ora - inviare sonde robot per esplorare gli anfratti.

Quello che possiamo fare, per ora, è studiare il sistema con i nostri telescopi più potenti.