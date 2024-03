Questo sistema stellare è così perfetto che potrebbe non esserlo affatto

Una delle domande più frequenti che gli astronomi e gli scienziati del cosmo si pongono è: c'è vita nello spazio? La risposta, anche per i meno esperti, è piuttosto scontata. Ma se addirittura ci fosse della tecnologia aliena lì su che fino ad ora non è stata scoperta? Questa è l'ipotesi di alcuni studiosi.

Il sistema stellare di HD 110067 è stato identificato come un candidato ideale per la ricerca della cosiddetta tecnosignature, ovvero tracce concrete dell'esistenza di entità aliene. Questo a causa della peculiare disposizione dei suoi pianeti che orbitano attorno alla loro stella in modi che rispettano delle proporzioni matematicamente perfette.

Il team di ricerca guidato da Steve Croft, in collaborazione con il programma Breakthrough Listen, ha impiegato il Green Bank Telescope per sondare il sistema alla ricerca di segnali di tecnologie extraterrestri. Il metodo usato si basa sull'identificazione di segnali che appaiono solo quando il telescopio è puntato verso il sistema, escludendo quindi le fonti di interferenza terrestre e i fenomeni naturali, che tendono a diffondere le onde radio su un ampio spettro di frequenze.

Se fosse tutto così semplice però: la ricerca di questi segnali presenta grandi sfide, data la difficoltà di distinguere tra le innumerevoli fonti di onde radio generate dalla tecnologia umana, come i segnali di cellulari e i satelliti in orbita bassa terrestre.

Nonostante non siano stati rilevati segnali decisivi durante le osservazioni, questo non esclude la possibilità che il sistema di HD 110067 possa ospitare tecnosignature. I risultati indicano piuttosto che al momento nessun segnale è stato diretto verso la Terra. Ciò comunque non scoraggia il team, che continua a migliorare le tecniche di ricerca e a raffinare le conoscenze sui pianeti del sistema attraverso ulteriori osservazioni con telescopi avanzati come il CHEOPS e gli strumenti HARPS-N e CARMENES, mirati a ottenere dati più precisi sulle dimensioni e le masse dei pianeti.