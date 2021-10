Questo sistema stellare potrebbe presto esplodere: e potresti riuscire a vederlo

Nella costellazione della Freccia è possibile trovare un sistema binario chiamato V Sagittae. Attualmente il sistema è così debole che si fa fatica a trovarlo perfino con i telescopi amatoriali più potenti, ma le cose sono presto destinate a cambiare. In futuro il sistema diventerà il più luminoso della Via Lattea... per poi esplodere.

Prima di continuare la lettura, facciamo una piccola presentazione del nostro sistema a due stelle: quest'ultimo è formato da una stella di circa 3,3 masse solari e una nana bianca di circa 0,9 masse solari.

Intorno all'anno 2083, il tasso di accrescimento del sistema aumenterà in modo catastrofico e la stella più grande "riverserà massa a velocità incredibilmente elevate sulla nana bianca", afferma il fisico astronomico Bradley Schaefer della LSU. "Negli ultimi giorni di questa spirale mortale, tutta la massa della stella ricadrà sulla nana bianca, creando un vento supermassiccio dalla stella in fusione".

Ciò renderà la nana bianca una stella luminosa come Sirio, forse brillante come Venere, diventando il corpo celeste più luminoso della Via Lattea. Infine - secondo gli scienziati - questa sarà l'esplosione "nova" più brillante di tutti i tempi, brillante quasi quanto una supernova.

Una nova, per intenderci, si verifica quando una stella nana bianca "ruba" materiale dalla sua compagnia (sembra incredibile, ma le nane bianche possono avere pianeti orbitanti intorno). I gas sottratti si depositano sulla superficie della nana bianca e lì vengono compressi e riscaldati ad altissime temperature dalla gravità della stella.

Col passare del tempo, si accumulerà sempre più materiale, fin quando la pressione e la temperatura raggiunte sono sufficienti ad innescare una reazione di fusione nucleare. A proposito, la fusione nucleare potrebbe essere realtà già nel 2025, ovviamente sulla Terra.

Quando avverrà la tanto bramata esplosione? Il team pensa che le due stelle si fonderanno tra il 2067 e il 2099.