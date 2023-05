Questo sistema stellare potrebbe avere la prima 'stella di materia oscura' mai scoperta

Gli astronomi conoscono molto bene le varie "categorie" di astri che possono essere trovati nel nostro universo. Parlando di "stelle esotiche", però, la loro conoscenza vacilla. Così recentemente degli addetti ai lavori hanno parlato della possibile scoperta di un tipo di stella mai visto prima e fatta di materia oscura invisibile.

La ricerca è stata pubblicata il 18 aprile sul server di prestampa arXiv. Il sistema stellare è costituito da una stella simile al sole e di un altro corpo celeste non meglio identificato. La stella pesa poco meno del sole (0,93 massa solare) e ha all'incirca la stessa chimica, mentre il 'misterioso compagno' è molto più massiccio, con circa 11 masse solari.

Entrambi orbitano l'un l'altro a una distanza di 1,4 unità astronomiche (la distanza di Marte dal Sole), completando un'orbita completa ogni 188 giorni. Tirando le somme, cos'è questo strano oggetto? Potrebbe essere un buco nero, ma questo scenario richiede una straordinaria quantità di coincidenze per mantenere questi oggetti in orbita l'uno intorno all'altro per milioni di anni.

Così i due astronomi che hanno redatto il documento parlano di un oggetto ancora più esotico: un ammasso di particelle di materia oscura; questo perché secondo alcuni studi la materia oscura è un tipo di bosone e quest'ultimo avrebbe la capacità di creare "ammassi", grandi come sistemi stellari ma anche come stelle.

Questi oggetti ipotetici hanno un nuovo nome: stelle di bosoni. La presenza di quest'ultima intorno al sistema analizzato dagli scienziati potrebbe spiegare alcuni dei comportamenti visti... sebbene una cosa del genere sia improbabile.