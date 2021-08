Questa sistema stellare 'vicino a noi' potrebbe ospitare la vita

Esistono davvero tanti pianeti all'interno della nostra galassia e, ovviamente, ancora di più nel nostro Universo. Individuarli è ancora una sfida, ma i continui progressi tecnologici ci danno una grande mano per scoprire - tra le tante cose - quei sistemi planetari simili al nostro. Di particolare interesse recentemente è stato il sistema L 98-59.

L 98-59 è una stella nana rossa che si trova a 35 anni luce di distanza da noi. Qui il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA scoprì L 96-59b, il pianeta più piccolo del sistema e il 20% più piccolo della Terra, e altri due corpi celesti rispettivamente il 40 e 60% più grandi del nostro mondo.

Adesso e in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics, un team di ricercatori guidato dal dottor Olivier Demangeon dell'Università di Porto ha utilizzato il Very Large Telescope (VLT) per analizzare L 96-59b e ha ottenuto delle informazioni davvero molto importanti, che rendono il pianeta molto simile a Trappist-1.

Il corpo celeste ha meno della metà della massa di Venere e ha una densità di 3,6 g/cm cubi, due terzi di Mercurio o della Terra. Più intrigante è la densità di L 98-59d di soli 2,95 g/cm cubi, cosa che suggerisce che possa essere il 30% di acqua, nonostante le temperature superficiali sopra l'ebollizione. Non solo: il VLT ha scoperto un quarto pianeta chiamato L 98-59e, e un altro possibile candidato chiamato 05.

Quest'ultimo potrebbe trovarsi a una distanza adeguata per avere acqua sulla sua superficie. "Abbiamo indizi della presenza di un pianeta terrestre nella zona abitabile di questo sistema", ha dichiarato infine Demangeon in una nota.