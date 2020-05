Il sistema TRAPPIST-1 ha una configurazione molto simile al nostro Sistema Solare

A soli 40 anni luce di distanza, con sette esopianeti rocciosi, tre dei quali si trovano nella zona abitabile della loro stella, il sistema stellare TRAPPIST-1 è sicuramente uno dei più vicini e più interessanti. Una nuova ricerca ha scoperto che, proprio come i pianeti del Sistema Solare, i mondi del sistema orbitano su un piano simile.

In poche parole, gli esopianeti di TRAPPIST-1 orbitano su un piano piatto attorno al centro. Questa scoperta consentirà agli astronomi di sondare la storia dinamica del sistema, cosa che può aiutarci a perfezionare i nostri modelli ed escludere l'abitabilità su uno qualsiasi dei suoi esopianeti. I pianeti attorno all'equatore della stella, quindi, stanno orbitando praticamente attorno alla stessa inclinazione su cui si sono formati, rendendo più facile studiarli.

Gli astronomi hanno ormai misurato l'allineamento orbitale di parecchi esopianeti, e molti giganti gassosi in orbita stretta mostrano quello che viene chiamata "obliquità stellare", ovvero quando gli esopianeti di una stella orbitano in un angolo obliquo rispetto all'asse di rotazione dell'astro. I sistemi a più pianeti tendono ad essere meno obliqui, anche se finora non era mai stato calcolato con mondi rocciosi simili alla Terra.

I dati - visto la debolezza della stella del sistema - non sono ancora conclusivi, e potrebbe esserci un margine abbastanza ampio di errore. Se gli esopianeti di TRAPPIST-1 si trovano su un piano equatoriale, molto probabilmente sono rimasti praticamente dove si sono formati all'inizio della loro storia. Tuttavia, i mondi del sistema sono raggruppati abbastanza vicino alla loro stella, una disposizione che fu probabilmente il risultato di una graduale migrazione verso l'interno.

La scoperta comunque è senza precedenti ed è stata pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.