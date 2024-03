Il sistema WiFi mesh Amazon è un VERO AFFARE a questo prezzo, per pochi giorni

Continuano gli sconti sui prodotti Amazon quest’oggi. Il colosso di Seattle consente di acquistare a prezzo ridotto un bundle contenente tre dispositivi WiFi Amazon eero, che calano ad un prezzo super.

Il set da tre wifi mesh Amazon eero 149,99 Euro, il 29% in meno rispetto al prezzo consigliato di 209,99 Euro ma anche rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente, con consegna garantita per domani se si effettua l’ordine entro 4 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. La promozione scadrà alle ore 20 del 29 Marzo 2024, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Nel bundle in questione sono presenti tre dispositivi eero che consentono di coprire una superficie fino a 420 metri quadri. I mesh in questione offrono la massima flessibilità e sono compatibili con tutti i servizi internet. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 30 Euro al mese.