I siti per adulti e il disclaimer sui 'danni allo sviluppo del cervello' in Texas

In seguito alla questione del blocco di Pornhub in due Stati, è giunto il momento di tornare sulla vicenda per via del fatto che adesso l'ormai ben nota legge del Texas sta ufficialmente facendo comparire su alcuni portali per adulti degli avvisi non di poco conto in merito ai contenuti.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e 404 Media, alcuni disclaimer "Texas Health and Human Services" sono iniziati a comparire su popolari siti Web legati a contenuti per adulti. The Verge indica tali avvisi come "avvertenze sanitarie non provate" e non è l'unica fonte a farlo. Il fatto è che si arriva a scrivere che la visione dei contenuti per adulti creerebbe una "potenziale dipendenza biologica", nonché che avrebbe, citiamo testualmente, "dimostrato di danneggiare lo sviluppo del cervello umano". Non mancano poi associazioni a "malattie emotive e mentali", ma di mezzo c'è molto altro.

I disclaimer sono iniziati a comparire su tutti i portali per adulti del Vixen Media Group, da Vixen a Blacked, passando per Deeper. Questo accade in seguito alla decisione di una corte d'appello degli Stati Uniti d'America di annullare temporaneamente un ordine che "bloccava" una legge del Texas. Questa è relativa alla verifica dell'età degli utenti, nonché, per l'appunto, alla visualizzazione di avvisi sanitari legati al Governo. Certo, si fa riferimento all'ormai ben nota legge HB 1181, già ampiamente contestata in passato.

L'entrata in vigore della legge era prevista per l'1 settembre 2023, ma le contestazioni in tribunale hanno portato a qualche ritardo. Tuttavia, ora di fatto gli utenti del Texas stanno iniziando a visualizzare questi disclaimer in alcuni popolari portali per adulti. Questo nonostante già ad agosto 2023 un gruppo di attivisti e società di intrattenimento per adulti, incluse Pornhub e Brazzers, abbia fatto causa al Texas definendo "incostituzionale", nonché un "mix di falsità, pseudo-scienza e accuse infondate", quanto richiesto dallo Stato. Quel che è certo è che la questione sembra essere destinata a generare ampie polemiche ancora per lungo tempo.