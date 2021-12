Quali sono i siti di ecommerce più utilizzati nel 2021? La risposta potrebbe sorprendervi

L'ecommerce è parte integrante della vita di miliardi di persone: secondo uno studio, il 18% degli italiani fa acquisti online dal bagno, dimostrando come le transazioni online siano oggi molto più utilizzate che in passato. Ad amplificare il fenomeno è stata la pandemia da Coronavirus, durante la quale i commerci online sono aumentati a dismisura.

Nonostante i timori per l'ecommerce intorno a Natale 2021, dovuti al pessimo stato delle catene produttive globali sia dei dispositivi elettronici che dei pacchi di cartone, il 2021 ha fatto registrare di nuovo un record del numero di vendite online. La compagnia americana Cloudflare, che si occupa di infrastrutture web e di sicurezza in rete, ha rilasciato una classifica dei dieci econommerce più utilizzati al mondo.

La prima posizione tra gli ecommerce più utilizzati al mondo spetta ovviamente ad Amazon, la multinazionale americana del commercio in rete. La compagnia, che non si occupa solo di commercio al dettaglio in rete, ha raggiunto grazie al proprio marketplace il traguardo di più grande azienda informatica negli Stati Uniti nel 2021. Secondo Statista, Amazon ha fatto registrare una media di due miliardi di visite al mese tra gennaio e giugno 2021.

La seconda posizione della classifica di CloudFlare è invece occupata dall'ecommerce cinese Taobao.com: Taobao è il primo sito web per popolarità in Cina, ed è di proprietà del gruppo Alibaba, uno dei più grandi colossi del commercio digitale mondiale. Taobao è nato come una soluzione customer-to-customer nel 2003, sulla falsariga del successo di Ebay, ma si è evoluto fino a raggiungere 300 milioni di visite mensili da parte degli utenti nel 2021: considerato che il sito web è attivo solo in Cina, si tratta di un risultato impressionante.

Il terzo posto nella classifica va invece a Ebay, che nel 2021 ha raggiunto ben 750 milioni di visite al mese ma che si trova alle spalle di Taobao in termini di acquisti effettuati sulla piattaforma. Quasi tutto il traffico di Ebay arriva dagli Stati Uniti, da cui infatti provengono l'80% delle visite al sito web, ma esso viene ampiamente utilizzato anche in altri Paesi: in particolare, il gradimento di Ebay è elevato anche in Russia, Messico, Canada e Regno Unito.

La classifica completa di CloudFlare è la seguente, comunque:

Amazon Taobao Ebay Walmart.com JD.com Shopify Bestbuy.com Target.com Rakuten The Home Depot

A livello di trend generali, vale la pena sottolineare la cavalcata degli ecommerce cinesi, che nella lista sono presenti con ben due esponenti, ovvero Taobao e JD.com: entrambe le piattaforme sono limitate alla sola Cina, eppure riescono a ritagliarsi un numero di clienti tale da competere con portali che spediscono in tutto il mondo.

In secondo luogo, la conversione di catene retail in siti web sembra procedere speditamente: catene di negozi e supermercati americani come Walmart, Best Buy, Target e Home Depot, infatti, sono entrate in classifica proprio grazie agli sforzi di conversione al digitale operati durante la pandemia.