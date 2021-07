Siti generalisti inondati di contenuti porno: cosa è successo con il caso Vidme

Nelle passate ore siti web generalisti come il New York Magazine, il Washington Post, l'Huffington Post ed altri sono stati inondati da contenuti pornografici. Non si è trattato di alcun attacco hacker, ma di una vicenda curiosa che ha a che fare con la piattaforma Vidme.

La piattaforma era stata lanciata nel 2014 ed aveva l'obiettivo di consentire agli utenti di effettuare l'upload e condivisione di filmati. Tuttavia, la concorrenza spietata ne ha portato alla chiusura a fine 2017, dal momento che i dirigenti non erano stati in grado di trovare un modello di business equilibrato.

Qualche mese dopo la chiusura, Giphy ha rilevato la piattaforma. Di recente 5 Star Porn HD ha acquistato il dominio in quanto scaduto. Da qui basta fare 2+2, visto che se si prova a connettersi a vid.me vengono mostrate immagini e filmati pornografici.

Secondo quanto riportato da Gizmodo, gli articoli interessati in precedenza includevano contenuti di Vidme, ma visto che di recente il controllo è passato ad una società specializzata nell'intrattenimento per adulti, piuttosto che mostrare i filmati precedenti gli embed hanno fatto vedere la homepage del "nuovo sito" e di conseguenza i contenuti a luci rosse.

Gizmodo ha provato a contattare 5 Star Porn HD per ottenere qualche informazione, ma al momento non sono arrivati aggiornamenti.