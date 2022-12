I siti d'IPTV e pezzotto saranno chiusi in 30 minuti: l'AGCOM prepara il colpo di grazia

Dopo l’emendamento alla Legge di Bilancio anti IPTV e pezzotto, anche l'AGCOM si starebbe preparando alla stretta contro il fenomeno dello streaming illegale. L’Autorità infatti sarebbe pronta a modificare il regolamento della delibera 680/13/CONS del 12 Dicembre 2013.

Il Sole 24 Ore riporta infatti che nella riunione tenuta nella giornata di ieri dal consiglio dell’Agcom si sarebbe parlato proprio della modifica di tale regolamento a tutela del copyright online, con l’obiettivo di agire tempestivamente (entro 30 minuti) nei confronti dei siti che offrono lo streaming illegale tramite il sistema IPTV. Una decisione finale ancora non sarebbe stata presa, ma se ne riparlerà comunque il 21 Dicembre quando il commissario Agcom Massimiliano Capitanio dovrebbe presentare le modifiche.

Capitanio avrebbe intenzione di inserire nel regolamento una procedura per accelerare i provvedimenti cautelari in maniera istantanea, con la chiusura dei siti in mezz’ora. Questa novità andrebbe di pari passo con lo sviluppo di una piattaforma tecnologica da mettere a disposizione dei titolari dei diritti che dovranno segnalare ad Agcom i siti pirata, ricevendo come immediata risposta la loro chiusura.

Le incognite però intorno a questo sistema continuano ad essere tante e bisognerà capire a chi sarà affidata la gestione e soprattutto le tempistiche di lancio. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.