Quali sono i siti social media che raccolgono più dati dell'utenza? C'è una risposta

Una recente analisi condotta da URL Genius relativa al numero di tracker contenuti nelle applicazioni più usate su smartphone ha rivelato quali sono le piattaforme social che raccolgono il numero più elevato di dati dell’utenza. Le due app in testa alla classifica non vi sorprenderanno, ma operano in maniera diversa tra loro.

Lo studio in questione ha utilizzato la funzione di registrazione dell'attività dell'app disponibile sui dispositivi iOS per comprendere nel dettaglio i domini contattati dalle varie applicazioni social principali: per essere precisi, in ordine di importanza e impatto si tratta di YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger e WhatsApp.

Le applicazioni con il maggior numero di tracker sono YouTube e TikTok, a pari merito con 14 tracker ma dall’operato completamente diverso: da una parte, il servizio di casa Google mantiene attivi 10 tracker di sua proprietà e 4 tracker di terze parti, ergo sappiamo che è il colosso di Mountain View a ottenere i nostri dati a proprio vantaggio; dall’altra, invece, TikTok ottiene 13 tracker di terze parti e uno solo interno, e il monitoraggio dell’attività dell’utente sembra continuare anche nel momento in cui viene negata l’autorizzazione dalle impostazioni dell’app.

Seguono poi Twitter con 6 tracker di terze parti e 3 interni, Telegram con 9 tracker di terze parti su 9 attivi, e solamente in seguito, a concludere la Top 5, Linkedin. Sorprendentemente, i servizi principali di casa Meta (i social network Facebook e Instagram, assieme ai servizi di chat Messenger e WhatsApp) mantengono un numero di tracker attivi particolarmente basso, dove le ultime due app di messaggistica ne hanno solamente uno interno.

