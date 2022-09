Il sito Apple inciampa sul prezzo di iPhone 14: 'disponibile a 777,777 Dollari al mese'

Mentre si fanno sempre più incessanti le voci che vogliono Apple pronta a lanciare un servizio di leasing di iPhone, questa mattina per qualche minuto il sito web del colosso di Cupertino è inciampato ed ha pubblicizzato l’iPhone 14 e 14 Pro in vendita a 777,77 Dollari al mese.

Tale prezzo, come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, non era comprensivo del trade-in che gli utenti possono effettuare dando dietro il loro vecchio iPhone.

Tuttavia, il glitch riguardava solo la homepage del sito Apple, in quanto come indicato dai colleghi di 9to5Mac cercando di completare l’ordine si accedeva alla pagina ufficiale con i prezzi reali dei diversi modelli, che negli Stati Uniti non sono aumentati e sono in linea con iPhone 13.

A giudicare da quanto emerso, però, il problema non avrebbe interessato tutti i mercati a cui si rivolge Apple, ma si sarebbe presentato solo a qualche utente, sintomo che si è trattato di alcuni server CDN. Apple ha provveduto a correggere rapidamente ed il bug è subito rientrato.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il lancio di iPhone 14 è stato accompagnato da forti rincari in Italia, con delle differenze di prezzo davvero molto marcate rispetto ad iPhone 13. In alcuni casi infatti si arriva a sfondare oltre i 200 Euro di differenza.