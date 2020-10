In un sito archeologico della Gran Bretagna sono stati trovati dei 'segni di strega'

La Gran Bretagna ha in programma un progetto ferroviario ad alta velocità che farà passare - tra le tante destinazioni - i binari su delle rovine di una chiesa medievale. Gli archeologi che lavorano a Stoke Mandeville, un villaggio che si trova proprio sul percorso della ferrovia proposta, hanno fatto una strana scoperta recentemente.

In una chiesa di 700 anni fa, gli esperti hanno rivelato travi di pietra incise con strani motivi circolari noti come "segni di streghe". Questi segni, che assomigliano ai raggi di una ruota con un foro praticato al centro, sono stati creati per "allontanare gli spiriti maligni intrappolandoli in una linea infinita o labirinto", hanno scritto in una dichiarazione i funzionari del progetto.

La chiesa in questione, chiamata St. Mary's, fu eretta intorno al 1070 come cappella privata per il signore di Stoke Mandeville in quello che oggi è Buckinghamshire, in Inghilterra. Questi "segni delle streghe" sono stati scolpiti in due pietre diverse, una a livello del suolo mentre l'altra è stata posta più in alto.

Data la posizione della pietra a livello del suolo, il motivo radiale non era probabilmente utilizzato come meridiana, qualcosa che si trova tipicamente vicino alle porte meridionali delle chiese medievali, secondo quanto affermato dagli archeologi. I segni sono tipicamente incisi su pietre vicino a porte, finestre e caminetti per tenere lontani gli spiriti.

Rimanendo in tema, com'è nato il mito delle streghe a cavallo delle loro scope?